Safranbolu\'da Çöp Konteyneri Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp konteynerlerinde çıkan yangın, dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde çöp konteynerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir iş yerinin tabelasına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK