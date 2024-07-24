Safranbolu'da Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu - Son Dakika
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Safranbolu'da Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir atölyede kaçak silah tamiri yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda 9 tabanca, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, saçma, barut ve mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2024 16:56
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde atölyede kaçak silah tamiri yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.F.A. isimli şahsın Barış Mahallesi'nde bulunan atölyede kaçak silah tamir ettiği istihbaratını aldı. Yapılan incelemenin ardından atölyeye düzenlenen operasyonda 8'i kuru sıkı olmak üzere 9 tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, bin 450 gram saçma, 250 gram barut, 3 adet kartuş doldurma aparatı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu - Son Dakika

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