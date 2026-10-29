Safranbolu'da kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE 3 saatlik aramayla buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Safranbolu'da kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE 3 saatlik aramayla buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da mantar aramak için ormana giren 2 kişiden haber alamayan yakınları 112'yi aradı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 3 saatlik aramayla Sarıçiçek Göleti yakınında buldukları 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu.

Sarıçiçek bölgesinde mantar aramak için ormana giden F.K. ve E.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şahısların Safranbolu Kent Ormanı mevkiinden giriş yaptıkları öğrenen ekipler bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama tarama çalışmalarının ardından kaybolan şahıslar Sarıçiçek Göleti'ne yakın mevkiinde bulundu. F.K. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiSafranbolu3. SayfaJandarmaOrmanaGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa’da yakalandı Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:28:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Safranbolu'da kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE 3 saatlik aramayla buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android