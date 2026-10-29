Safranbolu'da kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE 3 saatlik aramayla buldu

Safranbolu'da kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE 3 saatlik aramayla bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'da mantar aramak için ormana giren 2 kişiden haber alamayan yakınları 112'yi aradı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 3 saatlik aramayla Sarıçiçek Göleti yakınında buldukları 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu.
Sarıçiçek bölgesinde mantar aramak için ormana giden F.K. ve E.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şahısların Safranbolu Kent Ormanı mevkiinden giriş yaptıkları öğrenen ekipler bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama tarama çalışmalarının ardından kaybolan şahıslar Sarıçiçek Göleti'ne yakın mevkiinde bulundu. F.K. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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