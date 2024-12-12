Safranbolu\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

3.Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis tarafından tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de bir iş yerinde bandrolsüz kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan operasyonda iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 25 ton 500 kilogram kıyılmış açık tütün, 4 adet otomatik sigara sarma makinası, 318 paket halinde 8 bin 52 adet doldurulmuş makaron, 23 adet mükerrer bandrol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. - KARABÜK