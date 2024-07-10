Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çatısında Yangın Çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çatısında Yangın Çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yapılan tadilat nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili üniversite tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

10.07.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yapılan tadilat nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Yangın, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Sağlık bilimleri Üniversitesi'nin çatısındaki tadilat esnasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen çatıda soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkinen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yangınla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında meydana gelen yangın maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır. İstanbul Valiliğimizin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamımız Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimize, emniyet teşkilatımıza ve sahada olan üniversitemizin ilgili birimlerine özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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