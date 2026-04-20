Pazarcının hilesi pes dedirtti

20.04.2026 16:26  Güncelleme: 16:29
Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarında yaptığı denetimlerde bir esnafın çürük elmaların bozuk kısımlarını etiketleyerek satış yaptığı tespit etti. Esnaf hakkında tutanak tutuldu ve tezgahları bir hafta kapatıldı. Belediye Başkanı, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından semt pazarında yapılan denetimlerde, bir esnafın elmaların çürük kısmını etiketle gizleyerek hile yapması hayrete düşürdü.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sıkı tutuyor. Şahinbey ilçesinin Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında yapılan denetimlerde bir pazarcı esnafının yaptığı hile görenleri hayrete düşürdü. Akkent Semt Pazarında bir esnafın tezgaha düzdüğü elmaların çürük kısımlarını etiket ile kapatarak vatandaşa hileli satış yaptığı tespit eden ekipler, esnaf hakkında tutanak tuttu ve 1 hafta boyunca tüm tezgahlarını kapatma cezası verdi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Halkın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Tahmazpğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki amacımız esnafımıza ceza yazmak değil, işini düzgün yapan esnafımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim mücadele ettiğimiz kesim vatandaşı kandırarak, bozuk ürün satarak, son kullanma tarihi geçmiş ürün satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmeye yöneliktir, denetimlerimiz bunları engellemeye dönük çalışmalardır. Bu çerçevede de Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz 7/24 sürekli denetimdeler" dedi.

Yıllık ortalama 35-40 bin civarında iş yerini denetlediklerini belirten Tahmazoğlu, "Denetlemelerimiz neticesinde zincir marketlerden 2024 yılında sadece 6 ayda 196 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik. Bu yaptığımız sıkı denetimler neticesinde 2025 yılında bu sayı 196 binden sadece 3 bin 900'e düştü. Bu yıl yaptığımız denetimlerde ise sadece 600'e düştü. Dolayısıyla bu gittikçe aşağı doğru geliyor. Bu denetimlerin faydasını görüyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satışında şu anda Şahinbey'de çok ciddi düşler oldu. Aynı zamanda pazar yerlerini de denetliyoruz. Kasapları, bakkalları, marketleri ve zincir marketleri bizim için fark etmiyor. Hepsini denetliyoruz. İşini düzgün yapan esnafımıza teşekkür ediyoruz. İşini düzgün yapmayan iş yerlerini de kapatıyoruz. Biz meclis kararımızı aldık. Bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi ürün satan iş yerlerini birinci defa 3 gün, ikinci defa 7 gün, üçüncü defa da ise tamamen ruhsatını iptal ederek kapatıyoruz. Bunun da çok faydasını gördük. Bir de ifşa ediyoruz. İş yerinin üzerine afiş asıyoruz. Böylelikle vatandaş da oradan alışveriş yaparken çok daha dikkatli oluyor. Afişi gören marketler ve diğer iş yerleri, 'belediyemiz sadece ceza yazmakla, kapatmakla kalmıyor. Bir de ifşa ediyor. Dolayısıyla biz yanlış bir şey yapmayalım' diye daha dikkatli davranıyorlar" şeklinde konuştu.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Tahmazoğlu, "Bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında neredeyse sıfır noktasına geldik. Biz işini düzgün yapan esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak pazar yerinde zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu denetimde maalesef elma satan bir esnafımızın elmanın bozuk noktalarının üzerine etiket yapıştırarak kapattığı ve böyle hileli satış yaptığını tespit ettik. Dolayısıyla o pazaryeri esnafımızı pazarda satış yapmasını men ettik, engelledik. Ben buradan esnaflarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; helal kazancınızı haram etmeyin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
