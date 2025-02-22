Sahte Alkol Operasyonları: 155 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Alkol Operasyonları: 155 Gözaltı

Ankara merkezli 7 ildeki operasyonlarda sahte alkol üreticilerine yönelik 155 kişi gözaltına alındı.

22.02.2025 16:54
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Son 3 ayda Ankara merkezli 7 ilde icra edilen sahte alkol operasyonlarında 155 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - 2024'ün Aralık ayından itibaren artış gösteren sahte alkollü içki kaynaklı ölümlerin önüne geçmek ve sahte içki üreticilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 155 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 35'i tutuklanırken, Ankara Emniyetinin başarılı operasyonlarında sayesinde yeni ölümlerin önüne geçilmiş oldu.

Edinilen bilgilere göre, Aralık ayında artış göstermeye başlayan sahte alkollü içki kaynaklı ölümlerin önüne geçmek ve sahte alkol satıcılarının yakalanması amacıyla son 3 ayda Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen 56 operasyonda 155 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 35'i tutuklanırken, 37'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Başarılı operasyonlar sayesinde ölümlerin önüne geçildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu aralarında ana tedarikçilerin de olduğu kişilerin yakalanması sahte içkiden kaynakları ölümlerinde durmasına neden oldu. Sahte içkiden dolayı Aralık ayından bugüne dek 65 kişi hayatını kaybederken, yakın zamanda yeni vakaya rastlanılmadığı, son haftalardaki vefatların ise daha önce entübe edilen kişilerden olduğu kaydedildi. Hastanelerdeki entübe sayısının 15'e indiği aktarılırken, sahte alkollü içki tüketen kişilerin ağırlıklı olarak 50 ila 60 yaş arasındaki kişiler olduğu kaydedildi.

Ölümlerin sebebi yüksek miktardaki metanol

'Merdiven altı' olarak tabir edilen imalathanelerde üretilen sahte içkilerin içerisindeki yüksek orandaki metanol ölümlere neden olurken, söz konusu imalathanelerde kullanılan etil alkol türünün tüketime uygun olmadığı ve daha çok sanayi amaçlı kullanıma uygun olduğu öğrenildi.

Toplam 240 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

7 şehirde son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 240 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen diğer malzemeler ise şu şekilde:

19 bin 935 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 7 bin 63 adet alkollü içki üretimimde kullanılan materyal, 7 adet etil alkol kaynatma (damıtma) kazanı. El konulan tüm ürünlerin ise imha edildiği belirtilirken, piyasa değerlerinin 150 milyon lira olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Alkol Operasyonları: 155 Gözaltı - Son Dakika

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