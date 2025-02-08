Sahte Alkol Operasyonu: 31 Litre Ele Geçirildi

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Sahte alkolleri piyasaya süremeden yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de kargoyla getirdiği etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 31 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Z.E.'nin kargo yoluyla getirdiği etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan operasyonda Z.E. yakalanarak gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise 31 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte alkol yapımında kullanılan aroma, 4 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Son günlerde ülkemizin çeşitli illerinde sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.