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Sahte Alkolden Ölümler Artıyor

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İstanbul'da sahte alkol nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

17.01.2025 18:33
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Sahte alkol nedeniyle ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Sahte alkol kurbanı Umid Saidov'un arkadaşı:

"Alkolü nereden aldığını bilmiyoruz ama oturduğu semtte sahte alkol satışı yapan bir çok mekan bulunuyor"

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilirken, sahte alkol kurbanı Umid Saidov'un arkadaşı, "Alkolü nereden aldığını bilmiyoruz ama oturduğu semtte sahte alkol satışı yapan bir çok mekan bulunuyor" dedi.

İstanbul'da 38 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere ailelerine teslim ediliyor. Son olarak arkadaşı Umid Saidov'un cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu önüne gelen kişi, Fatih'te sahte alkol satan çok fazla iş yerinin bulunduğunu iddia ederek, "Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Alkolü nereden aldığını bilmiyoruz ama oturduğu semtte sahte alkol satışı yapan bir çok mekan bulunuyor. Fatih'te oturuyor. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Vefat eden şahıs benim çok yakın dostumdu. Evli ve 4 çocuğu bulunuyordu. Şu anda Adli Tıp Kurumundan çıkacak sonuca göre cenazesini ülkesine göndereceğiz" dedi.

Sahte Alkolden Ölümler Artıyor
Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Alkolden Ölümler Artıyor - Son Dakika

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