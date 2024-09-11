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Sahte altınlarla kuyumcuyu 80 bin lira dolandıran çeteye polis darbesi: 4 tutuklama

BOLU - Bolu'da sahte altınları bozdurarak kuyumcuyu 80 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı. Şanlıurfa'dan geldikleri tespit edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan yola çıkan F.E., M.B.E., Ö.E ve İ.H.B isimli şahıslar Bolu'ya geldi. 4 şahıstan birisi yanlarında getirdikleri sahte altınları şehir merkezinde bir kuyumcuya giderek bozdurdu. Gerçeği ile aynı görünüme sahip olan altınları kuyumcu ayırt etmekte zorlandı. Kuyumcuya sahte altınları veren F.E., 80 bin lira nakit parasını alarak kuyumcudan çıktı. Durumu bir süre sonra fark eden kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını saatlerce izledi. İzleme neticesinde F.E.'nin kimliği tespit edildi. F.E'nin peşine düşen ekipler, Anadolu Otoyolu'nda F.E.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler tarafından F.E. ile ortak hareket ettiği tespit edilen M.B.E., Ö.E ve İ.H.B yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise sahte altınlar ve paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.