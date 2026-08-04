Sahte Araç Kiralama Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırşehir polisi tarafından 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "sahte araç kiralama sitesi" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte araç kiralama internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan mali analizlerde, şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 80 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Kırşehir merkezli olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İ.Y., S.K.D., S.A., T.A. ve Ş.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.