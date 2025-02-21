Sahte Avukat ve Katipler Yakalandı

3.Sayfa

Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda sahte kimlikler ile avukatlık belgeleri ele geçirirken kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.