Sahte diploma olayında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler

Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamedeyse 65 şüpheli daha davaya eklendi.

DİPLOMALAR E-DEVLET'TE DE GÖZÜKÜYOR

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sildikleri belirtildi. Silinen kayıtların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine kaydettikleri anlaşıldı. Ayrıca bu mezuniyet belgesinin de E-devlet ekranında gözüktüğü anlatıldı.

USULSÜZ DİPLOMAYI SİLMEK İÇİN 150 BİN LİRA İSTEDİ

Çete üyelerinden Zeynep Karacan, ofis tutmak için bir müteahhit Osman Ulunç'la anlaştı. Kendisini öğretmen olarak tanıtan Karacan, MEB onaylı sertifikalar ve diplomalar verdiğini, bu sertifikalardan bir kısmını Ulunç'a da sağlayabileceğini söyledi. Ulunç ise kendisini muhasebe alanında geliştirmek istemesi sebebiyle eğitimlere katılmak istedi. Karacan, eğitimlerin online şekilde olduğunu söyleyerek Ulunç'tan E-devlet şifresini vermesi gerektiğini söyledi. Devam eden süreçte ofis kiralama anlaşmasının iptal olmasıyla beraber Karacan, Ulunç'u arayarak kendisine bir üniversite diploması kaydı yaptığını ve bu kaydın E-devlet üzerinden görülebileceğini ifade etti. Usulsüz işlem üzerine Ulunç, Karacan'ı arayarak böyle bir talebinin olmadığını ve kaydı silmesini talep etti. Karacan ise kaydı silmek için 150 bin lira istedi. Ulunç, bu parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Karacan, "şaka yaptım" dedi.

80 BİN LİRAYA TIBBİ SEKRETERLİK MEZUNİYETİ BELGESİ

Hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan Nursel Tanju, çeteyle 2023 yılında sosyal medyada gördüğü link üzerinden hostes veya özel güvenlik olma isteği üzerine irtibata geçtiğinden bahsetti. Çetenin, hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik, lise diploması ve hatırlamadığı birçok sertifika için kendisinden 70 bin ila 80 bin lira civarında para talep ettiğini anlatan Tanju, söz konusu tutarı Zeynep Karacan isimli şahsa ait IBAN numarasına gönderdiğini söyledi. Tanju, sonrasında kendisine online eğitimler verildiğini ve kendisine gönderilen linkler ile sınavlara girdiğini, sonucundaysa E-devletine 'tıbbi sekreterlik' mezuniyeti kaydedildiğini ifade etti. Tanju'nun, usulsüz işlem karşılığında 80 bin lira ödediği anlaşıldı.