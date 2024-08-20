3.Sayfa

Sahte diploma sitesi açıp, 'dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat

Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman:

"Bu işlemi yapan kişi Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanır"

KONYA - Son dönemde gelişen teknoloji ve getirdiği kolaylıklarla beraber internet üzerinden dolandırıcılık veya sahtecilik olayları da artmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu kolaylığı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunurken, alanında eğitim almadan diploma verilecek vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, bu işlemi yapan kişinin, Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanacağına dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, eğitim almamasına rağmen eğitim görerek mezuniyet sonrası alınmış gibi vatandaşlara diploma verecekleri paylaşımları yapıyor. Dolandırıcılar, paylaşımların içerisinde ise "Piyasaya yeni geldik, yokluğumuzda dolandırıcılar türedi, onlara sakın kanmayın, hepsi dolandırıcı" şeklindeki vaatlerle iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, bu paylaşım ve sonrasında kurulan diyalog ile vatandaşların parasını aldıktan sonra ya sahte belge düzenliyor ya da parasını dolandırıyor.

"İnternet sitesi üzerinde görülen bu tarz ilanlara itibar edilmemeli"

Dolandırıcıların kullandığı yöntem hakkında bilgi veren Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Sosyal medyada ve internette günümüzde artık illegal web sitelerinde mevcut bazı ilanlar var. Bu ilanların içeriği üniversitelerdeki tüm bölümlerden diploma alınacağına ve e-devlet sistemi üzerine işleneceğine dair konular mevcut. Bu konular detaylıca incelendiğinde görülüyor ki gerçekten bu konuyu açanlar ve bu işi yapanlar vatandaşlara diploma alıyorlar ve bu diplomaları e-devlet sistemine gerçekten işletiyorlar. Daha öncesinde haberlerde görmüş olduğumuz üzere e-devlet kapısı bilgileri çalınmıştı şeklinde haberler mevcuttu. Bu haberlerin doğruluğunu bu konular destekliyor. Çünkü zaten bir üniversite diplomasının e-devlet sistemi üzerine kaydedilebilmesi için mutlaka e-devlet kapısı üzerinde yetkili bir kişinin şifresiyle veyahut yönetim panelinden girilerek bu işlerin yapılması gerekmektedir. Vatandaşlar bu şekilde ilan gördüklerinde bizim tavsiyemiz herhangi bir şekilde o konuyu açanlarla iletişime geçmemelerini öneririz. Çünkü bu konu gerçekleştiğinde siz gidip de üniversite diplomasını bir ücret karşılığı hackerdan aldığınızda mutlaka ve mutlaka bir süre sonra o diplomanın sahte olduğu anlaşılacak. Resmi belgede sahtecilik suçundan ağır cezada yargılanıp vatandaşlar ceza alacaktır. Bu nedenle internet sitesi üzerinde görülen bu tarz ilanlara itibar edilmemeli, itibar edildiği noktada da mutlaka bir süre sonra kendisine ceza dosyası açılacağı göz ardı edilmemelidir" dedi.

"Eninde sonunda bu işlemi yapan kişi, Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanır"

Yapılan bu belge kaçakçılığının sonucunda davalık olma riskini hatırlatan Emre Akman, "Birçok genç iş aramakta, KPSS'ye hazırlanmakta veya dediğimiz gibi kişi hayali olan bir üniversiteye girmek için sınavlara çalışmakta. Ancak karşımıza böyle olaylar çıktığında tabii ki gençlerin olduğu kadar hepimizin morali bozuluyor. Belli bir ücret karşılığı e-devlet sistemi üzerinden istediğimiz üniversite ve istediğimiz üniversite diplomasının kaydedilmesi hak yenmesi durumuna geçiyor. Bu nedenle öğrenciler kendi çabalarıyla bu üniversitelere girmekte, üniversiteleri bitirip ihtisaslarını yapıp belli sınavlarda atanmaktalar. Ancak şu durumda görüldüğü üzere bu iş biraz daha sahtekarlığa dökülmüş durumda. Vatandaşlar belli bir para verip e-devlet sistemi üzerinden kendilerini kayıt ettirip işlere girmekteler. Bunun örneğini yakın bir zamanda gördük. Kendisini arkadaşlarına hastanede doktor olarak tanıtıp, doktor olarak çalışan bir kişi olarak haber vardı. Benim izlediğim aynı bu. O işler de bu şekilde dönüyor. Yani onun tek eksiği sadece bu hackerlara ulaşıp üniversite diplomasını almaması olmuş. Ancak o da denk gelseydi ki eminim bu hareketleri yapan bir vatandaş o belli ücret karşılığı hackerlardan o üniversite diplomasını alır, sahte doktor olarak da hiçbir şekilde anlaşılmadan gezerdi. Bu noktada gençlerin de hayale kapılmamalarını öneriyoruz. Bir yerden para bulup işte 'ben üniversite sınavına çalışmayayım zaten bu şekilde yollar var' deyip bu yollara düşmemesini öneriyoruz. Çünkü bahsettiğimiz gibi eninde sonunda bu işlemi yapan kişi, Ağır Ceza Mahkemesinde resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanıp bir hapis cezasına çarptırılır" şeklinde konuştu.

"Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar da mevcut"

Yapılan işlem sırasında başvuru yapan vatandaşın kara para sistemine dahil olma tehlikesine dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Akman, "İlla ki bu durumu arayan vatandaşlar mevcuttur ancak bu konunun çıkış yeri bu işi yapan hackerlardır. Kendileri konu açıyorlar illegal web sitelerine, ücretlerini belirliyor. Şunu da bahsetmek gerekirse örnek veriyorum diyorlar ki, '5 bin dolar bize verin size İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomasını verelim.' Bu parayı alırken de dikkat çekmek istiyorum, IBAN numarasını da istemiyorlar. Direkt sanal para sistemi üzerinden bu para kendilerine geçmiş oluyor. ve siz oldu ki bu işin yapılmadığını gördünüz, herhangi bir resmi makama giderek şikayette bulunamayacaksınız. Çünkü parayı kime gönderdiğiniz belli değil, kripto cüzdanına göndermiş oluyorsunuz. Bu kripto cüzdanına gönderdiğinizde de zaten para bir anda o sisteme dağılmış oluyor ve cüzdanın kime ait olduğunu da bulamıyorsunuz. IBAN numarası gibi değil, bu noktada dolandırılma işleri de çok ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu işi her ne kadar illegal olarak yapan kişiler varsa, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar da mevcut. 10 konu varsa, beşini dolandırıcılar, beşini hackerlar açmakta. Yani bu yola baş koyduğunuzda mutlaka ya dolandırılma, ya da hapis cezası alma garantisi var. Çünkü dediğimiz gibi ya dolandırılacaksınız ya da resmi belgede sahtecilik suçundan ağır cezada yargılanıp ceza alacaksınız. Vatandaşlarımızın bu iki durumla da karşılaşmaması için kesinlikle karşısına çıkan internet sitelerinde veya sosyal medya sayfalarında bu bu tarzdaki ilanlara tıklamamaları, tıkladıklarında ise açılan web sitesini hızlı bir şekilde kapatmalarını öneriyoruz" diye konuştu.