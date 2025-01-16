Sahte Diş Hekimi Yakalandı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birçok vatandaşı dolandıran sahte diş doktoru, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Diploması olmayan sahte diş hekimi V. A., Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Ergani Caddesi'nde yaklaşık 8 aydır kayıt dışı bir şekilde açtığı diş hekimliği kliniği çalıştırdı. V.A., peşin fiyatına indirimli hizmet vereceğini duyurdu. Bunun üzerine kendisine başvuran birçok hastanın ücretini peşin alarak kaçmaya çalışan dolandırıcı, Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı suç araştırma timi ekipleri tarafından yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan dolandırıcı hakkında, yaklaşık 30 mağdur İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Sahte Diş Hekimi V. A., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, sahte diş hekiminin daha önce aynı suçlardan 3 suç kaydının olduğu belirlendi. - DİYARBAKIR