Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucudan Tutuklandı

Geniş Video İzle

İstanbul'da şüpheli, sahte belge göstererek polisten kurtulmaya çalıştı; evinde uyuşturucu ele geçirildi.

17.03.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uygulamadan kaçmak isteyen şahıs polise 'emniyet müdürüyüm' diye sahte belge gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de polisin durduğu araç sürücü emniyet müdürü olduğunu iddia ederek sahte belge gösterdi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, hançer, 1 adet balta ele geçirildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 14 Mart 2025 tarihi saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli şahıs kontrol edilmek istendiği sırada kendisinin Emniyet Müdürü olduğunu iddia ederek kurum kimliği gösterdi. Kimliğin sahte olduğu anlaşılarak şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli K.T.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bunlara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, 1 adet silah susturucu olarak değerlendirilen aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet hançer, 1 adet balta, 126 adet çeşitli silahlara ait farklı çapta fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği, 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli K.T uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:01:22. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.