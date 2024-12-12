Sahte Evlilikle Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Sahte Evlilikle Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Sahte Evlilikle Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Denizli'de sahte evlilik yaparak dolandıran şebeke, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

12.12.2024 17:46
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Denizli ve birçok ilde sahte evlilik yaparak damat adayları ve ailelerini milyonlarca dolandırdıkları iddia edilen şebeke, jandarmanın operasyonuyla Çivril ilçesinde yakalandı. Şebeke üyelerinden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesi'nde yaşanan dolandırıcılık olayı, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşındı. Evlilik hayalleri kuran H.Ö. adlı damat adayı, tanıştığı G.S. ile düğün yaparak evlendi. Çiçeği burnunda damadın evlendikten 1 gün sonra eşinin düğünde takılan para ve takıları alarak kaçtığını söylemesiyle başlayan olay, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. A.K.'nin programa katılarak yaşadıklarını anlatmasının ardından, benzer şekilde dolandırılan birçok mağdur, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurdu. Denizli, Konya, Afyon gibi farklı illerden gelen mağdurlar ve ailelerinin sayısı her geçen gün artarken, programa katılanlar, evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını dile getirdi.

Dolandırıcılık şebekesinin yöntemleri ortaya çıktıkça, olayın boyutları genişledi. Sahte gelin Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P., baba veya dayı olarak tanıtılan Murat Y., sahte düğünler düzenleyerek damat ve ailelerinden para ve takı aldıkları belirlendi. Ayrıca mağdurlar, kendilerine eş bulmak için aracılara da para verdiklerini ifade etti. Bazı mağdurlar, Hatice P.'nin kızı olduğu iddia edilen Özlem P.'nin de sahte evliliklere karıştığını, şebekenin damat ve ailelerinden milyonlarca lira değerinde para veya takı aldığı öne sürüldü.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şebekenin üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y., Çivril'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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