Sahte Gazeteciler Çökertildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte basın kartıyla gazete satışı ve yardım toplama bahanesiyle para toplayarak vatandaşları dolandıran 3 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'de bazı vatandaşların kapılarını çalarak kendilerini gazeteci olarak tanıtan ve engellilere yardım toplama vaadiyle para isteyen şahıslar hakkında gelen ihbar üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada İ.H.G. isimli şüphelinin bir vatandaşın cep telefonundaki mobil bankacılık üzerinden B.B. isimli kişinin hesabına farklı tarihlerde 5 kez toplam 73 bin 448 TL gönderilmesini sağladığı tespit edildi. Ekipler, sahte basın kartıyla gazete satıp yardım toplayan İ.H.G. ile hesabına para gönderilen B.B.'yi önceki akşam saat 19.30 sıralarında yine bir dolandırıcılık girişimi sırasında suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin Bursa merkezli bir gazeteyi izinsiz olarak sattıkları ve bağış toplama izinleri olmaksızın para istedikleri, ayrıca makbuzsuz işlem yaptıkları belirlendi. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.I. isimli kadını da gözaltına aldı. Polisin ulaştığı ilgili gazetenin yetkilileri ise, bu kişilerin kendilerinden habersiz hareket ettiğini belirtti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ