Sahte Kimlikle Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı

19.08.2025 12:04
10 yıl hapis cezası bulunan H.K., sahte kimlikle Gürcistan'a kaçarken Kars'ta yakalandı.

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi düzenlediği sahte kimlikle Gürcistan'a kaçma hayalleri kururken, Kars'ta polise yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasına yönelik yapılan saha ve sistem çalışmalarında kent merkezi Faikbey Caddesi üzerinde H.K.'i tespit etti.

"Adına sahte kimlik düzenlemiş"

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.K.'i bindiği Halk otobüsünde düzenlenen operasyon ile gözaltına aldındı. Yapılan kimlik kontrolünde kimlik tespiti için yapılan incelemede H.K.'nin, V. Ö. adına düzenlenmiş kimliği polise ibraz etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorgulama ve incelemelerde kimliğin başkasına ait olduğu tespit edildi.

"Gürcistan'a kaçacaktı"

Başkasının adına düzenlediği kimlik ile Gürcistan'a kaçma hayalleriyle Kars'a gelen ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakayı ele veren H.K.'nın Batman ilinden Gürcistan'a kaçmak için Kars'a geldiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen H.K. Dolandırıcılık, TCK 188 - TCK 191 Otodan hırsızlık suçlarından çokca kaydının olduğu, TCK 188 suçundan 10 yıl 6 Ay hapis cezası ve 21 bin lira adli para cezası ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadeye yönelik aranması ile yakalama emri olduğu tespit edildi.

H.K. hakkında "Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Operasyon, Gürcistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, kars

Sahte Kimlikle Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
