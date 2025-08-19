Sahte Kimlikli Suçlu Yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda suç makinesi sahte kimlikle kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında hırsızlık ve mala zarar verme de dahil 23 ayrı suçtan toplam 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K.'nın Bodrum'da olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin adresine düzenlenen operasyonla sahte kimlik kullandığı sırada kıskıvrak yakaladı.

İşlemleri tamamlanan Abdullah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA