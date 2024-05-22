Sahte polisler tarafından dolandırılan kadın, evini ve birikimlerini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte polisler tarafından dolandırılan kadın, evini ve birikimlerini kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dilber Berkbasan, sahte polisler tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, kadının evini sattırdı, birikimlerini ve altınlarını aldı, ayrıca 500 bin lira kredi çektirdi. Berkbasan, 17 yıllık emeğiyle aldığı evini kaybederek evsiz kaldı. Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

22.05.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portakal bahçesinde çalışarak aldığı evini ve 17 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 58 yaşındaki Dilber Berkbasan'ı arayan dolandırıcılar 10 gün boyunca telefonu hiç kapattırmayarak kadının evini sattırdı ve 17 yıllık birikimiyle aldığı 480 gram altınını dolandırıp, 500 bin lira da kredi çektirdi. Dolandırıldığını anlayan kadın gözyaşları içinde, "Evsizlik çok kötü ben bunları portakal bahçelerinde çalışarak aldım" dedi.

Kozan'da yaşayan Dilber Berkbasan, 10 Mayıs gecesi telefonunun çaldığını belirterek, "Telefonu açtım karşıdaki kişi kendisinin komiser olduğunu söyledi. Adana'da bir kuyumcu soyulmuş ve bizim kimliklerimiz orada bulunmuş. Bu nedenle soygunda bizim şüpheli olduğumuzu söyledi. Soyguna yataklık suçundan arandığımızı söylediler. Bize yardımcı olacaklarını suçtan aklanmak için bizim onlara yardım etmemiz gerektiğini söylediler. Buradaki oğlum işsiz, Gaziantep'teki öğretmen oğlum ile tehdit ettiler ve oğlum işinden olacak diye korktum. Korkudan kimseye bir şey diyemedim ekmek almaya bile gidemedim. Bizi 10 gün boyunca aradılar. Günlerdir gözyaşları ile yaşadık. 10 gün boyunca telefonu hiç kapattırmadılar, sürekli 'birini yakaladık gözün aydın' dediler. 'Senin evini sivil polisler cihazla aramaya gelecek' dediler. '400 metre arsan var. Çocuğun mesleğinden sen canından olursun. Kimseye bir şey söyleme seni kurtaracağız' dediler" diye konuştu.

Dolandırıcıların, kendisini telefonu kapattırmadan 48 saat boyunca yönlendirdiğini anlatan Berkbasan, "Benim telefonu ve 120 gram bileziği poşete koyup oğlumla Adana'ya yollamamı istediler, oğluma da 'poşette devlet için önemli bilgiler var. Eviniz, telefonlarınız dinleniyor' dediler. Kızımın telefonundan da 10 gün boyunca kapatmadan sürekli bizi yönlendirdiler. 'Sizi kurtardık kurtarıyoruz. Tapuda ve kuyumcuda köstebeği yakalamak üzereyiz' dediler. Altınları ilçedeki nöbetçi kuyumcudan bozdurmamızı istediler. Toplamda 480 gram altın bozdurup parasını gönderdik. Ayrıca 500 bin lira kredi çekip verdik. Bu da yetmezmiş gibi 3 katlı evimi satıp parasını onlara verdim. Evimin değeri 5 milyon liraydı, 2 milyon 200 bin liraya satıp verdim" dedi.

"Dolandırıcılar evin askıda diyerek satıp parayı da aldı"

Evle ilgili tapuda sorun olduğunu, bu nedenle satması gerektiği söylenerek elinden alındığını ifade eden Berkbasan, "Dolandırıcılar eve emlakçı yollayıp evi kurtarmak için 2 milyon 250 bin TL'ye satıp ardından parayı kendileri aldı. Evsiz ve parasız kaldım. Evim kurtarılsın, paralarım bulunsun, onlar da adalet önünde hesap versin. Ben bunları 17 yıl portakal bahçesinde çalışarak aldım. Evsizlik çok kötü bir şey" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Telefonu 10 gün boyunca kapattırılmayan Berkbasan'ın kızı Ayşegül Berkbasan ise, "10 gün boyunca korku içinde yaşadık. Hangi kuyumcuya gidileceği telefondan belirtildi. Abimi emniyete çağırıp 300 metre kala başka bir yere yönlendirdi" dedi.

Öte yandan, dolandırıcıların yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

evsiz, Kozan, Adana, Dolandırıcılık, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte polisler tarafından dolandırılan kadın, evini ve birikimlerini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 20:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte polisler tarafından dolandırılan kadın, evini ve birikimlerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement