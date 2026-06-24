Sahte Reçete ile İlaç Satışı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Reçete ile İlaç Satışı Operasyonu

24.06.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda 19 eczacı, sahte reçetelerle ilaç stoklayıp yurt dışına satarken yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stoklayarak bu ilaçları yurt dışına kayıt dışı şekilde satan 19 eczacı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ilaç stoklayıp yurtdışına satan eczacıları tespit etti. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin, sahte reçeteler kullanmak suretiyle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stokladıkları, söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirlendi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri ve kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin şebeke üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Reçete ile İlaç Satışı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı Şimdi herkes aynı soruyu soruyor Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
Görüntü İstanbul’dan Yine birileri adına utandık Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık
Resmen ölümle dans etti Zehirli engerek yılanını boynuna doladı Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto Polisler olmasa...
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto! Polisler olmasa...
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
07:10
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı Verdiği pozlar olay oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu
03:54
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 08:39:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Reçete ile İlaç Satışı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.