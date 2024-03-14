Sahur vakti camide korkutan yangın

Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 97 Bin 101 Taşıt ve Sürücü Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında toplam 97 bin 101 taşıt ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik mevzuatı ihlali ve kusuru tespit edilen 340 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.