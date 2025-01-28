Japonya'da yol çöktü, kamyonet dev çukura düştü - Son Dakika
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Japonya'da yol çöktü, kamyonet dev çukura düştü

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Japonya'nın Saitama eyaletinde bir yol bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda bir kamyonet oluşan çukura düşerken, sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

28.01.2025 08:19  Güncelleme: 08:53
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Japonya'nın Saitama eyaletindeki bir yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen bir kamyonet oluşan dev çukura düştü.

YOL ÇÖKTÜ

Japonya'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yashio şehrinde bulunan bir yol saat 09.50 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü.

Japonya'da yol çöktü, kamyon dev çukura düştü

KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ

Olayın ardından 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluşurken, seyir halindeki bir kamyonet dev çukurun içine düştü.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya\'da yol çöktü, kamyonet dev çukura düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da yol çöktü, kamyonet dev çukura düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Herbokolog Sami null:
    Omo joponlor çoğdoş bor olke 12 3 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Japonyayi durmadan örnek gösteren japonseviciler beri gelin 9 5 Yanıtla
  • Sonsuz55:
    Demekki japonlarda “obruk” konusunda bizi örnek alıyorlar?? 7 2 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    hadi eleştirmekten başka bir şey bilmeyen ve yapmayan troller, başlayın bu sadece Türkiye'de olur diye 3 0 Yanıtla
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