Sakarya Adapazarı'nda 2 kişiye uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" soruşturması çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde H.Y.'nin 2 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelilerin üzerinde ve bir ikamette yapılan framalarda 3 parça halinde toplam 2,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.