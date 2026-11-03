Sakarya Adapazarı\'nda yangında 64 yataklı işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhane olarak kullanılan konteynerleri kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ve 21 personel ile saat 19.27 itibarıyla yangına müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kontrol altına alınarak söndürüldü

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işçilerin kaldığı 64 yataklı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bazı kişiler ise bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.