Sakarya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Arifiye'de otobüsten inen ve kaçan 6 trafik göçmeni, polisin uyarı ateşiyle yakalandı.

23.11.2024 14:38
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otobüsten inen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak tarlaya kaçan 6 göçmen kaçakçısı uyarı ateşi açılarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde otobüsten inen 6 kaçak Afgan, bölgede devriye atan polislere yakalandı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak tarlaya kaçan 6 göçmen kaçakçısı, polisin uyarı ateşi ile durduruldu. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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