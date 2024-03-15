Sakarya'da 700 kilogram at ve eşek eti ile yakalanan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonun ardından mal sahibi olduğunu beyan ederek karakola gelen ve daha öncesinde "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki şahıs, etlerin sucuk yapılarak Düzce'de piyasaya sürüleceğini de itiraf etmişti.
Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayolu üzerinden İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurulan tırın içerisinde yapılan aramalarda, 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda tır şoförü A.Ö. (43), S.D. (31) ve E.A. (32) isimli üç şüpheli suçüstü yakalandı.
Mal sahibi olduğunu beyan ederek karakola geldi
Operasyonun ardından ise C.D. (20) isimli şahıs ise mal sahibi olduğunu beyan ederek jandarma karakoluna geldi. At ve eşek etlerini İstanbul'a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından ise Düzce'de piyasa süreceklerini itiraf eden C.D.'nin daha öncesinde de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.
Etler imha edildi, şahıslar serbest kaldı
Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit etilen 700 kilogram et, imha edildi. Öte yandan, 3'ü suçüstü yakalanan ve mal sahibi olduğunu beyan ederek karakola gelen C.D. ile birlikte toplam 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 700 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalanan A.Ö., S.D. ve E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da 700 Kilogram At ve Eşek Eti Yakalandı, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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