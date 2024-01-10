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Sakarya'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında 95 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti. Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelen yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

10.01.2024 - 03:06,
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Sakarya'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında 95 yaşındaki kadın yanarak can verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen yangında 95 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Bayraktepe Mahallesi 7035. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bulunan 95 yaşındaki Ayşe Kahveci ise yanarak feci şekilde can verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşlı kadının evden çıkartılan cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da acı olay: 95 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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