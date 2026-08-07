Sakarya'da Alkol Nedeniyle Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Alkol Nedeniyle Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Alkol Nedeniyle Genç Hayatını Kaybetti
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25 yaşındaki Eren Atay, alkol tüketimi sonrası hastaneye sevk edildi ama kurtarılamadı.

Sakarya'da alkol tüketimi sonrasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 222. Sokak Ata Evleri önünde meydana gelen olayda, Eren Atay (25) isimli genç, alkolden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Yapılan tedavi sürecinde fenalaşan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Sakarya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Alkol Nedeniyle Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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