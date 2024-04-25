Sakarya'da ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen cipe çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

25.04.2024 20:15
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Sakarya'da ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen cipe çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Erdoğdu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. kontrolündeki 54 TL 392 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan dönmek isteyen O.G. idaresindeki 55 ALZ 650 plakalı Nissan marka cipe yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Ters dönen 54 TL 392 plakalı otomobilin sürücüsü O.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı O.T., ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kontrollü şekilde sağladığı trafik, kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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