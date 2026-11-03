Sakarya'da freni boşalan kamyon ağaca çarptı, 10 metre ötedeki kahvehane tehlike atlattı - Son Dakika
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Sakarya'da freni boşalan kamyon ağaca çarptı, 10 metre ötedeki kahvehane tehlike atlattı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, Küçükkışla Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durdu. Sürücü yara almadan kurtulurken yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede oturanlar tehlike atlattı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Kaza, Kaynarca'dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun Küçükkışla Mahallesi mevkiinde freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar ise faciadan kıl payı kurtuldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilİncelemeKaynarcaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da freni boşalan kamyon ağaca çarptı, 10 metre ötedeki kahvehane tehlike atlattı - Son Dakika
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