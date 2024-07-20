Sakarya'da Jandarma, Dolandırıcılıkla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma, Dolandırıcılıkla Mücadeleye Devam Ediyor

Sakarya'da son 18 ayda meydana gelen 535 dolandırıcılık olayında vatandaşlar 31 milyon TL zarara uğradı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılığın önüne geçmek için 61 camide 143 personel ile vatandaşları bilgilendirdi.

20.07.2024 17:47
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Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde son 18 ay içerisinde meydana gelen 535 dolandırıcılık olayında vatandaşlar 31 milyon TL zarara uğratıldı. Dolandırıcılığın önüne geçmek için mücadelesini sürdüren jandarma ekipleri, 61 camide 143 personel ile vatandaşları bir kez daha dolandırıcıların hile ve yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

Tüm uyarılara rağmen dolandırıcılık vakaları devam ediyor. Ülke genelinde devlet kurumları kamu spotları ile, SMS ya da başka yöntemlerle vatandaşlar bilgilendirmeye ve uyarılmaya devam ediliyor. Son zamanların en yaygın işlenen suçu haline gelen dolandırıcılığın önüne geçebilmek için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya'da jandarma sorumluluk sahasında son 18 ay içerisinde meydana gelen 535 dolandırıcılık olayında vatandaşlar 31 milyon lira zarar uğratıldı. Daha öncesinde dolandırıcılığa karşı; kahvehanelerde bilgilendirme toplantıları yaparak, hazırlanan el broşürlerini vatandaşlara dağıtan, muhtarlarla toplantılar düzenleyip, sosyal medya üzerinden de konuyla alakalı paylaşımlar yapan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca bu kez ise geçtiğimiz Cuma namazında 61 camide, 143 personel ile vatandaşlar bir kez daha dolandırıcıların hile ve yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dolandırıcılık son zamanların en yaygın işlenen suçu haline gelmiştir. Özellikle Siber Dolandırıcılık adeta meslek haline dönüşmüştür. Türkiye genelinde devlet kurumları kamu spotları ile, SMS ya da başka yöntemlerle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve uyarmaya devam etmektedir. Basında dolandırıcılık mağdurları ile ilgili çok fazla haber çıkmaktadır. Bazen kamuoyunda herkesin tanıdığı önemli şahsiyetlerin de dolandırıcılık mağduru olduklarına dair haberlere rastlamak mümkündür. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmamaları için sıklıkla bilgilendirmeler yapmaktadır. Olabildiğince daha fazla vatandaşa ulaşarak dolandırıcılığın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda kahvehanelerde bilgilendirme toplantıları yapılmış, hazırlanan afişler vatandaşların göreceği yerlere asılmış, el broşürleri dağıtılmış, muhtarlarla toplantılar yapılmış, WhatsApp ve diğer sosyal medya uygulamalarından paylaşımlar yapılmıştır. Bütün bu gayretlere rağmen; Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2023 yılının ilk altı ayında 229 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş ve maalesef vatandaşlarımız 7 milyon 683 bin lira zarara uğratılmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında ise 180 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş ve vatandaşlarımız 17 milyon 471 bin lira zarara uğratılmıştır. Son 18 ayda meydana gelen toplam dolandırıcılık olayı sayısı 535 olup uğratılan zarar ise 31 milyon liradır. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı son olarak 19 Temmuz 2024 tarihinde Cuma namazında 61 camide 143 personel ile vatandaşlarımızı bir kez daha dolandırıcıların hile ve yöntemlerine karşı bilgilendirmiştir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma, Dolandırıcılıkla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

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