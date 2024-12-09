Sakarya'da Kaçak Alkol ve Detox Çayı Operasyonu

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Sakarya'da giysi kolilerinden litrelerce kaçak alkol çıktı

Yolcu otobüsünden bandrolsüz yarım milyonluk detox çayı ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'da yılbaşı öncesinde jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda giysi kolilerinden litrelerce kaçak alkol ve yolcu otobüsünden ise piyasa değeri 520 bin lira olan bandrolsüz detox çayı ele geçirildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde jandarma ve polis ekiplerince kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimler artırıldı. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.E. ve D.E. isimli şahısların Bayırakçaşehir Mahallesinde bulunan ikametgahlarına ve C.Ö. isimli şahsın Elperek Mahallesinde bulunan iş yerine kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda giysi kolilerinin içinde satışa hazır vaziyette; 519 litre etil alkol, 300 adet 1 litrelik bandrolsüz sahte viski, 20 itre sahte rakı, 5 litre sahte tekila, 20 bin adet, sahte içki bandrolü, 2 bin 500 adet kullanıma hazır boş içki şişesi, bin 500 adet sahte dış giydirme etiketi, 5 litre içki aroması, 26 adet aroma verici ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından E.F. isimli şahsın kullandığı yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 520 bin lira olan 99 koli bandrolsüz detox çayı ele geçirildi. Şüpheli E.F. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.