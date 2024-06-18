Sakarya'da kavga: Kick Boks sporcusu ve bir genç bıçaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da kavga: Kick Boks sporcusu ve bir genç bıçaklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kavgada, Kick Boks sporcusu K.S.K. ve R.Ç. isimli iki genç bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

18.06.2024 11:39
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. isimli iki genç bıçaklanarak yaralandı.

Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri K.S.K.'yı (19) karın bölgesinden R.Ç.'yi ise bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonrasında R.Ç. taburcu edilirken K.S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya karşılan şüpheliler ise bölgeden kaçarken polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kavga: Kick Boks sporcusu ve bir genç bıçaklandı - Son Dakika

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