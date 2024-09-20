Sakarya'da Kaza: 11 Ölü, 62 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Kaza: 11 Ölü, 62 Yaralı

Sis nedeniyle meydana gelen kazada tutuklu sürücüler tahliye edildi, duruşma ertelendi.

20.09.2024 16:45
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazada tutuklu bulunan sürücüler sis sebebiyle kazanın yaşandığını söyleyerek tahliyelerini istedi. Tutuklu bulunan 3 sanık ilk celsede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 kişiye mezar olan katliam gibi kaza, 28 Aralık 2023 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin 7 sürücüden 3'ü (Kayseri- İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K.) "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçuyla tutuklanmıştı.

"Sis tabakasına girer girmez 3-5 saniye içerisinde kaza yaşandı"

Olayla ilgili duruşma Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık tır şoförü O.K., otobüs sürücüleri H.Ö. ve S.S, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Olaya ilişkin ifade veren otobüs sürücüsü H.Ö., "Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştiriyordum. Kaza yerine bir anda sis perdesi indi. Sis tabakasına girer girmez 3-5 saniye içerisinde kaza yaşandı. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"Aracımın yüklü olması ve vuran aracın hafif olması nedeniyle bana çarpıldığını anlamadım"

Kazanın olduğunu fark etmediğini söyleyen tutuklu tır şoförü O.K., "Hayatını kaybeden arkadaşım Abidin Ataşlı beni ayarak 'Sana vurdular' demesi üzerine durumu fark ettim ve aracı durdurdum. Aracımın yüklü olması sebebiyle bana çarpıldığını anlamadım. Hemen araçtan inerek yaralılara yardım etmeye çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yolda herhangi bir reflektör ya da tabela yoktu"

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen sanık S.S., "Ben Hendek mevkiinde direksiyon başına geçtim. Yolda ilerlerken birden sis tabakasının içine girdim. Yolda herhangi bir reflektör ya da tabela yoktu. Otobüse vuruş anını hatırlıyorum ama sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından tutuklu bulunan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilerek duruşma 17 Aralık'a ertelendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kaza: 11 Ölü, 62 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kaza: 11 Ölü, 62 Yaralı - Son Dakika
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