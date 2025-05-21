Sakarya'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'daki feci kazada hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari takside hayatını kaybeden 25 yaşındaki sürücü, Kocaali ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saatlerinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi.

Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane işlemleri sonrasında genç taksicinin cenazesi ailesine teslim edilerek Kocaali ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Dere, ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Merkez Mezarlığı'na defnedildi.