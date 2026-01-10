Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, belediye aracına çarparak takla attı.
Pazarköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ilçe belediyesine ait kamyonete çarptı. Taklalar atan otomobil, evin bahçesinde yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
