Sakarya\'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan işletme sahibi R.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa ise toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA