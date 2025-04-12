Sakarya'da Lüks Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araçta 2 Yaralı

Lüks otomobil, hafif ticari araca çarptı 2 yaralı: Kaza anı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iş yerine dönüş yapmak isteyen sürücü idaresindeki hafif ticari araca, arkadan gelen lüks otomobil çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Batakköy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi iş yerine dönüş yapmak isteyen Ç.Y. kontrolündeki 54 AFU 675 plakalı Fiat marka hafif ticari araca, aynı istikamette ilerleyen E.G. idaresindeki 54 TC 312 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar ilk olarak yol kenarındaki çöp kovası ve ardından iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler Ç.Y. ve E.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerlediği esnada iş yerine dönmek için sürücüsünün sinyal vererek yavaşladığı görülen hafif ticari araca, aynı istikamette ilerlemekte olan otomobilin çarptığı yer aldı. Savrulan araçların iş yerinin duvarını da yıktığı görüntülere yansıdı.