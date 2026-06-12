Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama

12.06.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı ve Ferizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda F.K. (28), M.C.K. (28), N.K. (34) ve E.Ö. (32) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 15.60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 parça halinde 0.97 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı bültenlenen ve içerisinde eser miktarda a-m 2201 maddesi bulunan 70 gramlık kullanılmış aseton kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., M.C.K., N.K. ve E.Ö. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Adapazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Ferizli, Sakarya, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
21:33
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:53:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.