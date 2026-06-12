Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda F.K. (28), M.C.K. (28), N.K. (34) ve E.Ö. (32) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 15.60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 parça halinde 0.97 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı bültenlenen ve içerisinde eser miktarda a-m 2201 maddesi bulunan 70 gramlık kullanılmış aseton kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., M.C.K., N.K. ve E.Ö. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA