Sakarya\'da Oto Galeri Sahibini Yaralayan Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

SAKARYA (İHA) – İstanbul'dan, Sakarya'nın Erenler ilçesine gelen ve taktıkları kar maskeleri ile kurşunladıkları oto galerinin sahibini üç farklı yerinden yaralayan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan otomobil ile O.K.'nin sahibi olduğu galerinin önüne gelen şahıslardan 2'si kar maskeleri ile inerek dükkanı kurşunlamaya başladı. Alacak-verecek meselesi ile çıktığı öğrenilen olay esnasında galeri önünde oturan O.K.'de yanında bulundurduğu silah ile şahıslara karşılık verdi. Şahıslar ile galeri sahibi arasında çıkan çatışma esnasında, galeri sahibi O.K. vücudunun üç ayrı yerinden vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'a kaçarken, Kocaeli'de yakalandılar
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah, 2 kar maskesi ile birlikte İstanbul'a geri kaçan F.B. (22), A.Y. (31), O.K. (21) ve M.T. (52) isimli dört şüpheliyi Kocaeli'de yakalayarak gözaltına aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
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