Sakarya'da 4,3 Bin Sosyal Medya Hesabı İncelendi

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Sakarya'da siber suçlara ilişkin 4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı

Sakarya'nın 8 aylık asayiş raporunu Vali Karadeniz açıkladı

SAKARYA - Sakarya'da 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Karadeniz, 2024'ün başından bugüne kadar Sakarya'da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Vali Karadeniz, "İlimizde ilk 8 aylık dönemde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak icra edilen çalışmalarda; 139 organizatör yakalanmış, 33 organizatör bin 575 düzensiz göçmen yakalanmış, 820 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir. Düzensiz güç ile mücadelemiz ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Kolluk kuvvetlerince Sakarya'da son 8 ayda yapılan uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gerçekleştirilen operasyonları aktaran Vali Karadeniz, "Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 2023 yılının ilk sekiz ayında 2 bin 413 operasyonda 413 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 253 kişi tutuklanmıştır. Bu yılın ilk sekiz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda ise 481 kişi gözaltına alınmış, 319 şahıs tutuklanmıştır. Geçtiğimiz 2023 yılının ilk sekiz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 22 bin adet uyuşturucu hap, 293 gram sentetik cannabinoid ham maddesi 27 kilo sentetik cannabinoid bonzai, 669 gram kokain, 97 kilo skunk, 137 kilo esrar, 6 bin kök hint keneviri bitkisi, 1 kilo eroin, 20 kilo da metamfetamin maddesi ele geçirilmişken; 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 bin adet uyuşturucu hap, 10 kilogram sentetik cannabinoid maddesi, 147 kilo sentetik cannabinoid, 1 kilo kokain, 202 kilo skunk, 128 kilo esrar, 7 bin kök hint keneviri bitkisi, 593 gram eroin, 11 kiloda metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bununla birlikte ilimiz Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bir 1 Ocak-4 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 24 planlı operasyon yapılmış. 429 kişi suç üstü olmak üzere toplam 453 operasyonda, 522 şahıs yakalanmıştır. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakalanan şüphelilerden 96 şahsa Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticaret suçundan, 423 kişiye uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapılması sonucu 471 şahıs emniyet müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır. 19 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. 32 şahıs ise tutuklanmıştır. Şüpheli şahısların üst, araç ve 83 ikamette yapılan aramalarda bu mahallemizde 117 kilo 195 gram bonzai, 8 bin 362 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 50 gram ham madde, 1 kilo 223 gram metamfetamin maddesi, 29 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet çalıntı motosiklet, 14 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet çalıntı cep telefonu, 8 adet hassas terazi, 1 adet de çalıntı otomobil ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ve ticaretinden ele geçirildiği düşünülen 322 bin 555 Türk lirası, 400 Euro ve 100 Dolara el konulmuştur. Ayrıca uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, tehdit ve benzeri suçlardan aranan toplam 112 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmıştır. İlimizin her köşesinde, ne koşulda olursak olalım, uyuşturucu ile mücadelemiz hep birlikte kararlılıkla sürmek durumundadır" diye konuştu.

992 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Organize ve kaçakçılık suçları ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri belirten Karadeniz, "Organize suçlarla yapılan çalışmalar çerçevesinde yılın ilk sekiz ayında, 225 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede yılın ilk sekiz aylık döneminde yapılan çalışmalarda 5 şahıs tutuklanmış, 15 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 992 bin litre kaçak akaryakıt, 40 milyon makaron ve dolu makaron, 58 bin adet gümrük kaçağı eşya, 234 sikke, 72 adet eski eser, 3 adet kaçak oto, 10 bin paket sigara, 155 adet sahte para ele geçirilmiştir. Asayişle ilgili suçlar çerçevesinde ilk sekiz ay içerisinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 97,95. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 81, topluma karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranımız yüzde 98,55. Millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 99,4 olmuştur" şeklinde konuştu.

4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı

Siber suçlara ilişkin toplam 4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapıldığını aktaran Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Yol kontrollerinde ve yapılan diğer kontrollerde ilk sekiz ay içerisinde güvenlik güçlerimizce 8 bin 901 şahıs hakkında işlem yapılmış. Bu işlem neticesinde 729 tabanca olmak üzere bin 240 silah ele geçirilmiştir. Siber Suçlarla ilgili yapılan ilk sekiz aylık çalışmalarda toplam 4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış. Bunların 118'inde terör iltisakı, 8'inde ödeme sistemleri, 7'inde yasadışı bahis, 18'inde çocuk istismarı ve 1'inde de bilişim sistemlerine yönelik olarak işlem yapılmıştır. Trafik denetimlerinde 24'ü ölümlü, 2 bin 524'ü yaralamalı, 2 bin 268'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 4 bin 813 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 673 kişi de yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.