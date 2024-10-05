Sakarya'da Tır Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Tır Çarpışması: 2 Yaralı

Sakarya\'da Tır Çarpışması: 2 Yaralı

Erenler'de iki tırın çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı, yangın kontrol altına alındı.

05.10.2024 15:53
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Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki tır alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki tırda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki 41 AOF 558 plakalı tıra, aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki 57 DS 350 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki tırda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tırlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca çalışmalara CAK ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de destek verdi.

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Akıcı yoğunluğun oluştuğu bölgede, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tır Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika

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