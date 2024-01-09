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Sakarya'da tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi - Son Dakika
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Sakarya'da tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, bir tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi
09.01.2024 - 16:14,
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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı.

D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevki Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazayı spiker gibi anlattı

Öte yandan, kazayı görerek duran bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları, "Mekece girişi D-650 kara yolu, Sakarya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı. Tır sürücüsünün uykulu olduğu söyleniyor. Olay yerine kaza kırım, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Trafik şu an tek şeritten sağlanıyor" sözleriyle adeta bir spiker gibi anlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Pamukova, Sakarya, Bilecik, Mekece, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi - Son Dakika


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