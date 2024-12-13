Sakarya'da Tırın Devrilmesi Sonucu Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Tırın Devrilmesi Sonucu Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Tırın Devrilmesi Sonucu Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, belediyeye ait tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 4 çocuk babası Abdullah Bakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13.12.2024 17:03  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde belediyeye ait tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 4 çocuk babası Abdullah Bakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Belediyesi'ne ait Y.A. kontrolündeki 54 KY 832 çekici plakalı tır ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi. Kupa kısmında yolcu olarak bulunan belediye çalışanı Abdullah Bakır sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli Bakır, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Abdullah Bakır'ın evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Abdullah Bakır, Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, Hendek, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tırın Devrilmesi Sonucu Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:51 Eski mahkum her şeyi anlattı Sednaya Hapishanesi’ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:21:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Tırın Devrilmesi Sonucu Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.