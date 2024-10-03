Sakarya'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor

Sakarya\'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor

Sakarya'da eylül ayında 102 bin 500 araç denetlendi, 705 araç trafikten men edildi ve 175 bin TL ceza kesildi.

03.10.2024 17:35
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Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 102 bin 500 aracı kontrol etti. 705 araç ve 293 sürücü trafikten men edilirken, 28 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden 175 bin 277 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı eylül ayı içerisinde 102 bin 500 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 705 araç ile 293 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen bin 248 traktörün 28 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden 175 bin 277 TL para cezası uygulandı. Denetimleri sırasında uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 60 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu.

Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile eylül ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 3 ölümlü, 76 yaralamalı ve 46 maddi hasarlı olmak üzere toplam 125 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü kazalar; 2'si motosiklet kazası, 1'i ise traktörde 'Rops' demiri kullanmama sebebi ile meydana geldi. Bu kazalarda 4 vatandaş yaşamını yitirmiş olup, 123 kişi ise yaralandı. 6 bin 32 motosikletin denetlendiği uygulamalarda 162 sürücüye 1 milyon 123 bin 88 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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