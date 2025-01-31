Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

31.01.2025 19:06
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serdivan ve Hendek ilçelerinde M.E.O. (29), F.V. (32) ve H.T. (32) isimli şahısların ev ve eklentilerine yapılan aramada 340 gram bonzai, 27 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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