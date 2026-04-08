Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

08.04.2026 23:02
Adapazarı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adapazarı ilçesinde belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 14.21 gram metamfetamin, 4.15 gram skunk, 1 adet sentetik ecza, 0.30 gram sentetik cannabinoid, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin yapılan GBT sorgulamasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yürütülen soruşturma kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ise infaz işlemleri için olmak üzere toplam 3 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

