3.Sayfa

Sakarya'daki düzenli göçmen sayısını Vali Karadeniz açıkladı: 35 bin 134

6 ayda Sakarya'dan 622 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

SAKARYA - Sakarya'da 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı. 4 yıl önce Sakarya'da 40 binden fazla olan düzenli göçmen sayısının bugün itibari ile 35 bin 134 olduğunu açıklayan Karadeniz, düzensiz göç ile mücadelenin de devam ettiğini vurguladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Karadeniz, 2024'ün başından bugüne kadar Sakarya'da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Düzensiz göç ile mücadelenin devam ettiğini de vurgulayan Vali Karadeniz, 6 ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 622 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi.

Vali Karadeniz, "1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik ilimizde; 54 operasyon yapılmış, gerçekleştirilen bu operasyonlarda 189 kişiye adli işlem yapılmış, 148 gözaltı gerçekleşmiş, 32 şahıs tutuklanmış ve 33 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Ülkemizde ve ilimizde bulunan yabancıların tamamı düzensiz göçmen değildir. İlimizde bulunan iki üniversiteye kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 9 binden fazladır. Bazı yabancılar turist olarak, bazıları da ikamet izni ile ülkemizde bulunmaktadır. Dört yıl önce ilimizde 40 binden fazla olan düzenli göçmen sayısı bugün itibariyle 35 bin 134'tür.Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı da 15 bin 39'a gerilemiştir" dedi.

Düzensiz göç ile mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Yaşar Karadeniz, "Sadece bu ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonlarda; 22 organizatör yakalanmış, 13 organizatör tutuklanmış, 144 düzensiz göçmen yakalanmış ve 74'te düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. İlk 6 ay içerisinde ise 86 operasyon düzenlenmiş ve bu operasyonlarda; yakalanan 115 organizatörden, 31'i tutuklanmış ve yakalanan bin 153 düzensiz göçmenden 622'i sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Narkotik suçlara yönelik 231 şahıs tutuklandı

Kolluk kuvvetlerince Sakarya'da son 6 ayda yapılan uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gerçekleştirilen operasyonları aktaran Vali Karadeniz, "Narkotik suçlarla yapılan mücadele çerçevesinde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bin 880 operasyon yapılmışken, bu yılın ilk 6 ayı içerisinde 2 bin 620 operasyonda; 3 bin 32 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 331 kişi gözaltına alınmış, 231 şahıs tutuklanmış ve 94 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda; geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 224 gram sentetik cannabinoid hammaddesi ele geçirilmiştir. Bu yılın ilk 6 ayında 9 kilo 917 gram sentetik cannabinoid hammaddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca bu yılın ilk yarısında; 21 bin 889 adet uyuşturucu hap, 131 kilo 962 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 1 kilo 681 gram kokain, 188 kilo 657 gram skunk, 58 kilo 288 gram esrar, 2 bin 884 kök hint keneviri bitkisi, 331 gram eroin ve 9 kilo 803 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

992 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Organize ve kaçakçılık suçları ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktaran Karadeniz, "Organize suçlarla yapılan çalışmalar çerçevesinde 142 operasyonda 14 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda ilk 6 ay içerisinde; 122 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet uzun namlulu silah ve 7 adette gaz kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yılın ilk yarısında; 5 şahıs tutuklanmış ve 8 şahıs da adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda; 992 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 10 milyon 138 bin 821 adet dolu makaron, 21 milyon 540 bin 770 adet makaron, 55 bin 174 adet gümrük kaçağı eşya, 3 adet kaçak oto, 7 bin 216 paket sigara, 28 adet eski eser, 275 adet cep telefonu, 141 adet sahte para, 2 adet uzun namlulu silah ve 9 adette tabanca ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yakalanan şahıs sayısı 23 bin 494

Asayiş ile ilgili suçlar çerçevesinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 97.8, mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranının yüzde 80.7, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98.75, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99.2 olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, yakalanan şahıs sayısının da 23 bin 494 olduğunu belirtti. Karadeniz, "Güvenlik güçlerimizce değişik yerlerde yapılan yol kontrol ve sorgulama işlemleri sonucu aranan ve yakalaması olan 6 bin 613 şahıs yakalanmıştır. Yol kontrollerinde ve diğer yapılan kontrollerde ilk 6 ay içerisinde; 529 tabanca, 115 kurusıkı tabanca, 152 av tüfeği, 9 uzun namlulu silah olmak üzere toplam; 805 silah ele geçirilmiş olup, 3 bin 10 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde 1 Ocak tarihinden bu yana ilimizde; bin 796 olay meydana gelmiş olup, 4 bin 829 tedbir kararı verilmiştir" dedi.

3 bin 363 kaza meydana geldi: 17 kişi öldü, 2 bin 539 kişi yaralandı

Siber suçlara ilişkin toplam 3 bin 30 sosyal medya hesabında çalışma yapıldığını aktaran Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Siber suçlarla ilgili yapılan 6 aylık çalışmalarda; toplam 3 bin 30 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı. Bunlardan; terör iltisaklı hesap sayısı 97'dir. Ayrıca ödeme sistemlerine yönelik 7, yasadışı bahse yönelik 5, çocuk istismarına yönelik 11 operasyon olmak üzere toplam 23 operasyon gerçekleştirildi. İlimizde 6 ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde; 1 milyon 120 bin 48 araç kontrol edildi. 41 bin 410 araç sürücüsüne ceza kesilmiş ve 7 bin 920 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca 9 bin 280 okul servis aracı da denetlenmiştir. Bu yılın 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında ilimizde; 15 ölümlü, bin 766 yaralanmalı, bin 582 maddi hasarlı olmak üzere toplam 3 bin 363 kaza yaşanmış olup bu kazalarda; 17 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 539 kişi de yaralandı" diye konuştu.